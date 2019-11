Spruch des Tages Caitlyn Jenner über ihre Verwandlung

Seit 2015 lebt Caitlyn Jenner (70, "Keeping Up With the Kardashians") offiziell als Transfrau. Mit dieser Entscheidung an die Öffentlichkeit zu gehen, war einer der schwierigsten Schritte für sie. Das hat sie jetzt im BBC-Podcast "Don't Tell Me The Score" erzählt. Demnach sei ihr Outing härter gewesen als der Sieg ihrer Goldmedaille bei den Olympischen Spielen. Schuld daran waren auch die verachtenden Kommentare auf Instagram. Diese haben sie zwar sehr mitgenommen, aber mittlerweile steht die US-Amerikanerin darüber: "Ich nehme Social Media nicht sehr ernst."