Spruch des Tages Bruce Dickinson über die Hölle

Mit diesen Worten beschreibt der britische Heavy-Metal-Titan Bruce Dickinson (59, "The Number Of The Beast"), Frontmann von Iron Maiden und Bierexperte, im Interview mit dem Magazin "Playboy" seine persönliche Vision der Hölle. An der Kölner Bierkultur lässt er auch im weiteren Verlauf des Gesprächs kein gutes Haar: "Einige der schlimmsten Katertage meines Lebens habe ich dieser Plörre zu verdanken. Es ist mir unbegreiflich, wie man sich das freiwillig durch den Hals jagen kann, wo es in Deutschland so wunderbare Biere gibt."