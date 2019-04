Spruch des Tages Bradley Cooper ist gerne Vater

Nur selten spricht Hollywood-Star Bradley Cooper (44, "Silver Linings") öffentlich über sein Privatleben, geschweige denn über seine Rolle als Vater. In der Talkshow von Ellen DeGeneres (61) erzählte der Schauspieler nun, dass er die Zeit mit seiner zweijährigen Tochter Lea in vollen Zügen genieße. Die Vaterschaft habe ihn "in jeder Hinsicht" verändert. Er könne nun seine kindliche Seite ungeniert ausleben. Die Mutter von Töchterchen Lea ist das russische Model Irina Shayk (33). Das Paar ist seit 2015 liiert.