Spruch des Tages Ben Whishaw gewinnt und gesteht

Dieses Geständnis machte "James Bond"-Star Ben Whishaw (38), allerdings nicht gerade im kleinen Kreis. Als die Worte fielen, stand er auf einer großen Bühne, genauer gesagt bei der Verleihung der diesjährigen Emmy Awards in Los Angeles. Dort nahm er den Preis für den "Besten Nebendarsteller in einer Mini-Serie oder einem Film" für seine Rolle in "A Very English Scandal" entgegen. Er sorgte auch prompt für einen Publikumslacher und hielt sich die Hand vors Gesicht - ihm war die tragikomische Wirkung des Moments ganz offensichtlich bewusst.