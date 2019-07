Spruch des Tages Bella Thorne über ihre Sexualität

Schauspielerin und Sängerin Bella Thorne (21, "I Still See You") hat sich erneut zu ihrer Sexualität geäußert. 2016 offenbarte sie erstmals auf Twitter, dass sie bisexuell sei. Jetzt hat sie in der Nachrichtensendung "Good Morning America" erklärt, dass sie tatsächlich pansexuell ist. "Du magst, was du magst", sagte sie. "Es muss nicht immer ein Mädchen oder ein Kerl sein." Pansexuelle Menschen treffen in ihrem Begehren keine Vorauswahl nach Geschlecht beziehungsweise Geschlechtsidentität.