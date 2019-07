Spruch des Tages Bautista zieht über "Fast & Furious" her

"Guardians of the Galaxy"-Star Dave Bautista (50) ist offenbar kein Fan der erfolgreichen "Fast & Furious"-Filmreihe. Als ein Fan auf Twitter vorschlug, Bautista solle den Bösewicht in einem "Fast & Furious"-Spin-off spielen, bekam dieser eine deutliche Antwort: "Danke für deine Überlegung...", schrieb der ehemalige Wrestler zu einem Emoji, das sich übergibt. Dazu setzte er den Hashtag "Ich mache lieber gute Filme". Der Schauspieler antwortete auch einem Fan, der ihn darauf aufmerksam machte, dass sein Film "Escape Plan 2" von der Kritik auch nicht gerade gelobt wurde: "Genie! Big Dave hat nicht gesagt, dass er nie einen schlechten Film gemacht hat. Aber ich habe sie aus bestimmten Gründen gemacht, die dazu beigetragen haben, eine Karriere als Schauspieler aufzubauen. Und ich habe mit Sly gearbeitet! Du bist entlassen", schrieb er diesem User.