Spruch des Tages Ariana Grande wollte keine Ehe

Im Juni hat Pete Davidson (24) bestätigt, dass er sich mit Ariana Grande (25, "No Tears Left to Cry") verlobt hat. Dabei hatte sich die Sängerin überhaupt nicht vorstellen können, dass sie jemals in den Hafen der Ehe einlaufen würde, wie sie laut dem US-Magazin "People" in der "Zach Sang Show" verraten haben soll. Glück für den Schauspieler und Komiker, dass auch der Antrag selbst nicht gerade klassisch war. "Danke Gott, dass er nicht auf die Knie gegangen ist", erzählte Grande weiter. Die beiden sollen übrigens mitten in der Planung für ihre Hochzeit stecken, Details wolle sie aber noch nicht verraten.