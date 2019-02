Spruch des Tages Annett Möller: Dank den Schwiegereltern

Annett Möller (40) zeigt ihr Liebesglück auf Instagram. Auf dem Bild küsst sie den Vater ihrer einjährigen Tochter bei einem Spaziergang in der Sonne. In einem früheren Post hatte die Moderatorin schon verraten, dass sonntags bei ihnen immer eine Outdoor-Aktivität anstehe. Den Mann an ihrer Seite hält Möller zwar nach wie vor bedeckt, auch auf diesem Foto ist sein Gesicht nicht zu erkennen, dennoch werden sogar die Schwiegereltern liebevoll in ihrem Kommentar miteinbezogen.