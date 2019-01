Spruch des Tages Andrea Bocelli über seinen Sohn Matteo

Ende Oktober veröffentlichte Andrea Bocelli (60) sein neues Album "Si". Herzstück des Albums ist die Single "Fall On Me", die der Startenor gemeinsam mit seinem Sohn Matteo (21) singt. Doch dass Matteo in seine Fußstapfen tritt, findet der Papa offenbar nicht so gut, wie er nun den "Stuttgarter Nachrichten" verraten hat. Der Beruf sei sehr hart und er wisse, wie "anstrengend und auch frustrierend" er sein könne. Zusätzlich habe Matteo die "Schwierigkeit, der Sohn eines bekannten Sängers zu sein". Er werde es nicht leicht haben, ist sich der 60-Jährige sicher.