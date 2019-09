Spruch des Tages Andie MacDowell: Promi-Familienzuwachs?

Andie MacDowell (61, "Vier Hochzeiten und ein Todesfall") freut sich offenbar für ihre Tochter. Denn Margaret Qualley (24, "The Nice Guys") hat einen neuen Mann an ihrer Seite: Pete Davidson (25). Wie das "People"-Magazin berichtete, hat die Schauspielerin auf der Modenschau von L'Oréal in Paris erzählt, dass sie sich für ihre Tochter freue, aber sie den Comedian noch nicht kenne. "Sie hat ein Video von mir gemacht und es dann Pete geschickt, das war es bisher", erklärt die 61-Jährige weiter. Margaret Qualley ist das jüngste der drei Kinder von Andie MacDowell und ihrem Ex-Mann Paul Qualley.