Spruch des Tages Ana de Armas verfällt ihren Co-Stars

Das neue Bond-Girl Ana de Armas (31, "Knock Knock") offenbarte in einem Interview mit der britischen Zeitung "The Sun", dass sie während der Dreharbeiten hin und wieder ihren Co-Stars verfällt. Sie sei sich dennoch darüber im Klaren, "dass es nur eine Blase ist, die einen zwei Monate lang umhüllt". Die kubanische Schauspielerin steht an der Seite von Daniel Craig (51, "James Bond 007: Skyfall") für "Bond 25" vor der Kamera.