Spruch des Tages Alexander Skarsgård ist gerne nackt

Schauspieler Alexander Skarsgård (42, "True Blood") spricht im Interview mit dem "People"-Magazin über seine Rollen als "Bad Boy", bei denen er auch mal sein T-Shirt ausziehen muss. Mit Sexszenen habe er ebenfalls kein Problem: "Je verrückter, desto besser", so der schwedische Star. In seinem neuesten Film "Niemandsland - The Aftermath" hat er als deutscher Witwer eine Affäre mit einer verheirateten Britin, die von Keira Knightley (33) gespielt wird.