Jimmy Garoppolo (San Francisco)

"Jimmy G", wie Garoppolo genannt wird, ist ein ganz anderer Typ Quarterback als Mahomes. Im 49ers-Spiel sind meist das Laufspiel und die Defensive der Schlüssel zum Erfolg, so manches Mal war Garoppolo fast ausschließlich für die Ball-Übergabe zuständig. "Natürlich will jeder Quarterback werfen. Aber wenn ich so eine Truppe zusammen habe, die den Ball tragen kann? Ich mache, was immer nötig ist, um zu gewinnen", sagt der 28-Jährige, der schon zweimal den Super Bowl mit New England als Ersatz hinter Superstar Tom Brady gewann. Für umso mehr Aufmerksamkeit sorgt Garoppolo außerhalb des Feldes – und ohne Helm. Vor allem die weiblichen Fans liegen dem Sonnyboy mit dem Million-Dollar-Lächeln zu Füßen.

Die Streitbaren

Tyreek Hill (Kansas City)

Er ist einer der umstrittensten Spieler in der NFL. Einerseits ist der Wide Receiver ein Albtraum für jede Defense, er gilt als schnellster Spieler der Liga. Die Bestzeit über 100 Meter: 9,98 Sekunden. Doch es gibt auch die andere Seite: Hill verprügelte 2014 seine schwangere Freundin, im Frühjahr 2019 wurde ihm vorgeworfen, seinen dreijährigen Sohn geschlagen zu haben. Dazu gibt es eine Videoaufnahme, in der er seine Verlobte bedroht. Doch aus Mangel an Beweisen gab es nie eine Anklage. Glaubt man den Chiefs-Bossen, ist Hill mittlerweile geläutert. "Er ist ein guter Vater und ein guter Footballspieler. Wir sind glücklich, ihn zu haben", sagt Coach Reid.

Richard Sherman (San Francisco)

Sherman ist ein Cornerback der Extraklasse und einer der Protagonisten der starken 49ers-Defense. Doch Sherman hat auch eine große Klappe. 2013 bezeichnete er, damals Star der Seattle Seahawks, seinen Gegenspieler Michael Crabtree, der da für San Francisco spielte, als "jämmerlichen Receiver". Zuletzt lieferte er sich über Social Media ein Duell mit Cornerback-Ikone Darrelle Revis, der sich abfällig über Shermans Spielweise geäußert hatte. "Ich muss mich auf den Super Bowl vorbereiten. Dir wünsche ich viel Spaß auf dem Sofa", schloss Sherman den Schlagabtausch. Der Verteidiger schlüpft gerne in die Rolle des Gangsters von der Straße. Eigentlich seltsam, denn er entkam dem Ghetto seiner Kindheit und hat sogar einen College-Abschluss.

