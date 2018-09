Sprechrolle in "Gen:Lock" Maisie Williams: "GoT"-Star wird zu schottischer Zeichentrickfigur

Von der Fantasy-Welt Westeros in eine gezeichnete Zukunft: "Game of Thrones"-Darstellerin Maisie Williams (21) hat eine besondere Rolle an Land gezogen. In der US-amerikanischen Zeichentrick-Webserie "Gen:Lock", die optisch an japanische Animes erinnert, wird sie einer schottischen Hackerin ihre Stimme leihen. Das hat das Produktionsstudio Rooster Teeth nun in einem Tweet bekanntgegeben, den Williams ebenfalls teilte und in dem ihre Rolle Cammie MacLoud kurz vorgestellt wird.