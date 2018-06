Sprecherin äußert sich Katie Holmes dementiert Gerüchte um Trennung von Jamie Foxx

Zusammen gesehen wurden Holmes und Foxx laut "People" erstmals im Jahr 2013, bestätigt wurde die Beziehung der beiden Schauspielstars allerdings nie offiziell. Doch so manches spricht dafür, dass sie ein Paar sind: Im September 2017 wurden sie gemeinsam Hand in Hand am Strand von Malibu abgelichtet, im Januar 2018 saßen sie nebeneinander bei der Clive Davis Pre-Grammy Awards Gala. Außerdem war Holmes Mitte Dezember auf der Party zu Gast, mit der Foxx seinen 50. Geburtstag in Los Angeles feierte.