Sprecher bestätigt Geburt "Harry Potter"-Star Rupert Grint ist Vater geworden

So schnell kann es gehen: Erst im April gab es die Bestätigung, dass Rupert Grint (31) Vater wird. Jetzt ist das Baby da! Der Schauspieler, der am besten für seine Rolle des Ron Weasley in den Filmen der "Harry Potter"-Reihe bekannt ist, hat nun eine Tochter. Das hat ein Sprecher Grints dem US-Portal "ET Online" bestätigt. Georgia Groome (28), Schauspielerin und Freundin von Grint, habe kürzlich das Kind zur Welt gebracht.