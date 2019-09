So hat die Staatsanwaltschaft den ersten Fall rekonstruiert: Am 21. November 2016 hatte Pegida zur Demo aufgerufen. Die Veranstaltung war angemeldet. In der Pacellistraße überholte Peter T. den Demozug. An der Spitze erkannte er den Münchner Pegida-Chef Heinz M. und stürmte auf ihn zu.