Sportmoderatorin im Interview Katrin Müller-Hohenstein: "Es ist nicht alles auf einmal möglich"

Aus dem Bauch heraus

Wichtige Entscheidungen trifft die Wahl-Münchnerin stets aus dem Bauch heraus. Sie wisse "innerhalb von zwei Sekunden", ob sie auf etwas Lust habe oder nicht. Bei den Menschen in ihrem Buch fielen Müller-Hohenstein bei allen Unterschieden auch zwei Gemeinsamkeiten auf, die den Grundstein für ihren Erfolg legten: Leidenschaft und Mut. Eine unglaublich mutige Person sei Schauspielerin Senta Berger (78, "Willkommen bei den Hartmanns"), die "mit einem Haus 'all in' gegangen ist". "Wenn der nächste Film gefloppt wäre, dann hätte sie es wahrscheinlich verloren."

Die Erfahrungen, die Müller-Hohenstein nach dem Schulabschluss in den USA gemacht hat, bezeichnet sie rückblickend als "Volltreffer". Sie hätten ihr ein "wahnsinniges Selbstbewusstsein" gegeben - obwohl sie sich insbesondere im "Big Apple" durchbeißen musste. "Ich habe da strukturiertes Arbeiten, Freude am Arbeiten gelernt", sagt der TV-Star. "Ich habe nicht studiert. Dafür wäre ich auch nicht der Typ gewesen, aber das war mein Studium."

"Es ist nicht alles auf einmal möglich"

Hätte das Schicksal Katrin Müller-Hohenstein nicht zum Fernsehen geführt, würde sie vermutlich einen "ganz normalen" Job ausüben oder fünf Kinder großziehen. Dann hätte sie sich allerdings entscheiden müssen, glaubt sie. "Das ist die andere schlechte Nachricht. Wir denken immer, alles ist möglich. Aber es ist nicht alles auf einmal möglich", so die 54-Jährige. Mit fünf Kindern hätte man Müller-Hohenstein also nicht auf dem Rasen eines Fußballstadions gesehen. "Ich hätte nicht so viel weg sein wollen. Das hätte mir das Herz gebrochen", sagt sie. "So ticke ich."

In "Viel Erfolg! Wie wir wurden, was wir sind" beantworten unter anderem Moderatoren, Sportler, ein YouTuber, aber auch die erste deutsche Astronautin, eine Lufthansa-Pilotin und Katrin Müller-Hohenstein selbst Fragen zu ihrem Werdegang. Das Buch ist am 20. Februar im Benevento Verlag erschienen.