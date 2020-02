Sportliche Ehe Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic liefern sich besonderes Duell

"Was wäre eine großartige Ehe ohne einen freundschaftlichen Wettbewerb. Schaut in unsere Stories, um unsere Leistungen zu bewerten", schrieb Schweinsteiger zu einem Selfie mit seiner Frau. Auch Ivanovic teilte den Schnappschuss aus dem Golfmobil. Beide veröffentlichten in ihrer Instagram Story Clips des jeweils anderen beim Schwingen des Golfschlägers und ließen die Fans abstimmen, wer dabei die bessere Figur macht. Wer am Ende als Sieger vom Platz ging, haben sie noch nicht verraten. Schweinsteiger verbringt des Öfteren seine freie Zeit auf dem Golfplatz, vor Kurzem trat er einem Golfclub auf Mallorca bei.