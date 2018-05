Sportler halten zusammen Sylvester Stallone zu Besuch bei Donald Trump

Boxfilm-Legende Sylvester Stallone (71, "Creed - Rocky's Legacy") durfte am Donnerstag ein ganz besonderes Ereignis miterleben. Wie der US-Nachrichtensender "CNN" berichtet, war er von Donald Trump (71) als Gast ins Weiße Haus geladen worden, um an der posthumen Ehrung des Boxers Jack Johnson (1878-1946) teilzuhaben - dem ersten schwarzen Boxweltmeister in der Geschichte des Schwergewichts.