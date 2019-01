Herausforderung für Abwehr des TSV 1860

Doch damit nicht genug: Nun hat Lotte auch noch Justin Eilers verpflichtet, der in der Spielzeit 2015/16, damals noch in Diensten von Dynamo Dresden, Torschützenkönig der Dritten Liga wurde. Eilers war danach zu Werder Bremen gewechselt, bestritt aber nicht ein Spiel in der Bundesliga. Nach einem kurzen Intermezzo bei Apollon Smyrnis in der ersten griechischen Liga trägt er künftig also das Trikot des Löwen-Gegners.