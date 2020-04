Hering: "Ich sehe viele Väter, die mit ihren kleinen Söhnen laufen, um sie auszupowern"

Christina Hering (25), 13-fache Deutsche Meisterin im 800-MeterLauf und Sportwissenschaftlerin, macht dieselbe Beobachtung: "Seit Corona ist es an der Isar nachmittags und am frühen Abend so voll wie am Wochenende." Die Neu-Jogger finden sich in allen Altersklassen: vom Schüler bis zum Rentner. "Ich sehe auch viele Väter, die mit ihren kleinen Söhnen laufen, um sie auszupowern", sagt die Olympiateilnehmerin.