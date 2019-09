Sport und Alter machen schlank Céline Dion schießt gegen ihre Figur-Kritiker

Von ihren Kritikern lässt sich die Sängerin nicht aufhalten. Ihre "Courage World Tour" bringt Céline Dion im Sommer 2020 auch für fünf Termine nach Deutschland. Dion tritt am 17. Juni in München, am 19. Juni in Mannheim, am 21. Juni in Köln, am 22. Juni in Hamburg und am 22. Juli in Berlin auf.