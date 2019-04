Freundin Simone Thomalla stichelt bei Instagram, Silvio Heinevetter greift Bob Hanning öffentlich an – und der Manager der Füchse Berlin kontert knallhart. Der angekündigte Wechsel des Nationaltorwarts aus der Hauptstadt in die Handball-Provinz zur MT Melsungen in der übernächsten Saison verkommt immer mehr zur Posse. Selbst ein vorzeitiger Bruch im Sommer ist nicht mehr ausgeschlossen.