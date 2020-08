Sport-Moderatorenpaar Anna Kraft und Wolff-Christoph Fuss werden wieder Eltern

Sportmoderatorin Anna Kraft (34) ist "so glücklich". Gemeinsam mit ihrem Partner Wolff-Christoph Fuss (44), ebenfalls Fußballkommentator, erwartet sie ihr zweites Kind. Das gab die 34-Jährige am Donnerstag (13. August) bei Instagram bekannt. Zu einem Foto mit angemalter Babykugel im Look des Champions-League-Balls schrieb sie: "Mein Team bekommt einen Neuzugang." Ihren Angaben zufolge ist sie bereits im sechsten Monat schwanger.