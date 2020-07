Er spielt damit auf die Entstehung des Wohn- und Kulturzentrums in der Müllerstraße an. Ursprünglich hatte sich die Gruppe, die heute das Bellevue di Monaco betreibt, zusammengefunden, um für einen Bolzplatz zu kämpfen. Den Bolzplatz auf dem Gelände der Glockenbachwirtschaft ganz in der Nähe nämlich. Der sollte damals einem Neubau weichen, 2012 war das. Mit der Hilfe von Prominenten wie beispielsweise Sebastian Schweinsteiger, der ein demonstratives Fußballspiel auf dem Platz organisierte, konnte die Bebauung des Bolzplatzes verhindert werden. Aber kaum war das geschafft, richtete sich die Aufmerksamkeit auf die drei alten Häuser nebenan.