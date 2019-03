Westbad: Das Westbad ist perfekt für jeden Geschmack, jedes Alter und jede Absicht – mit einem 25-Meter-Sportbecken und zwei zusätzlichen Schwimmerbahnen. Im großen Außenbecken kann geschwommen und entspannt werden. Im Westbad zahlt man für eine Tageskarte 13,60 Euro, darin sind die Schwimmhalle und die Saunalandschaft enthalten. Wer nur abends noch kurz ins Wasser möchte, zahlt 5,60 Euro. Das „Spätschwimmer“-Ticket gilt ab 22.30 Uhr.

Dantebad: Das „Dante“ ist ein Winter-Warmfreibad mit einem 50-Meter-Draußen-Becken, in dem es einem auch dann nicht friert, wenn es draußen noch kalt ist. Dazu gibt es ein warmes Erlebnisbecken, einen Fitnessraum und eine große Saunalandschaft. Eintritt: 8,60 Euro.

Nordbad: Auch das Nordbad verfügt über einen großen Außenbereich mit Strömungskanal, Sprudelliegen und Massagedüsen. Sportlich geht es dann aber drinnen zu, auf der 33-Meter-Sportschwimmbahn. In das Nordbad kommt man für 5,30 Euro am Tag.

Trimm dich! Auf dem Pfad!

Wer nicht nur seine Ausdauer trainieren möchte, sondern auch seine Muskeln spielen lassen will: Trimm-dich-Pfade sind die perfekte Mischung aus Natur, abwechslungsreichen Übungen und Spaß. Geräte und Stangen dienen dazu, den Körper ganzheitlich zu bewegen und zu trainieren. Praktisch ist dabei, dass man keine eigenen Geräte dazu braucht – und es auch nichts kostet. Wer allerdings lieber ungestört trainiert, sollte sich das Training auf dem Trimm-dich-Pfad noch einmal überlegen. Denn andere können natürlich zuschauen.



Diese zwei Damen haben Schwung. Foto: Jochen Lübke/dpa/tmn

Aber Sporteln ist gesund – und da muss man gar nicht gschamig sein, wenn man mal etwas angestrengter ausschaut. Das gehört dazu, wenn man sich etwas Gutes tut.

Trimm-dich-Pfad „Isarauen“: Nahe Isar und Candidplatz liegt der wohl bekannteste Münchner Trimm-dich-Pfad mit vielen abwechslungsreichen Fitnessgeräten.

Fitnessparcous im Ostpark: 500 Quadratmeter fasst das Fitnessareal im Ostpark nahe des Michaelibads. Der Deutsche Olympische Sportbund war an der Entwicklung beteiligt. An verschiedenen Stationen können Kraft, Koordination und Beweglichkeit trainiert werden.

Fitnessparcours im Südpark: Die Sportstationen mitten im Südpark wurden erst vor wenigen Jahren komplett erneuert. Elf verschiedene Geräte laden zum Sporteln ein.

AOK-Bewegungsinsel im Olympiapark: Direkt am Olympiasee (Willi-Gebhart-Ufer, gegenüber des See-Restaurants) hat die gesetzliche Krankenkasse AOK eine Bewegungsinsel mit neun modernen Stationen entwickelt, darunter Kniebeuge mit Wackelplatte, Reifenlaufen und Slackline.

Ab aufs Rad! Die schönsten Strecken

Wer lieber in die Pedale tritt, statt die Beine zu heben, schwingt sich in den sonnigen Stunden eben aufs Radl und dreht eine größere oder kleinere Runde in oder um München. Radfahren ist gut für den Stoffwechsel und den Kreislauf, es entlastet die Gelenke und beansprucht die Muskeln gleichmäßiger als beispielsweise Joggen. Ebene Radwege und abwechslungsreichere Strecken gibt es einige in und um München.



Macht Laune: Unterwegs sein mit dem Fahrrad. Foto: dpa

Hier lässt es sich besonders schön fahren: