Sport am frühen Morgen Victoria Beckham: In der Corona-Isolation trägt sie keine Jogginghosen

Ex-Spice-Girl Victoria Beckham (46, "That Extra Half an Inch: Hair, Heels and Everything in Between") ist dafür bekannt, stets perfekt gestylt zu sein. Wie viele ihrer Mitmenschen verbringt die Designerin derzeit aufgrund der Corona-Pandemie einen Großteil ihrer Zeit in den eigenen vier Wänden. In Jogginghosen bekommen Ehemann David (45, "Beckham") und die vier Kinder sie allerdings trotzdem nicht zu Gesicht, wie die 46-Jährige der britischen Zeitung "The Guardian" verriet.