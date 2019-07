Spontaner Auftritt in Nashville Chris Pratt: In ihm schlummert ein zweiter Johnny Cash

Schauspieler Chris Pratt (40, "Guardians of the Galaxy") macht längst nicht nur auf der Kinoleinwand eine gute Figur. Auch als Interpret auf einer Bühne begeistert er sein Publikum. Den jüngsten Beweis lieferte er am Donnerstagabend in Nashville. Dort griff der 40-Jährige in der Kneipe Robert's Western World zum Mikrofon und gab Johnny Cashs (1932-2003) Klassiker "Folsom Prison Blues" zum Besten. Bilder und Videos bei Instagram beweisen: der Hollywood-Star kommt an.