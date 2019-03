Auch der katholische Pfarrer von St. Maximilian in der Auenstraße ist ein Verfechter des autofreien Isar-Boulevards. Rainer Maria Schießler meint: "Ich sehe diese Aktion als Ausrufezeichen. Ich habe um meine Kirche herum ja gar keinen Platz für einen Christkindlmarkt."

Der Pfarrer appelliert an die Vernunft: "Jeder wüscht sich weniger Verkehr. Wir brauchen hier eine Änderung."

Lärmbelastung: Das sagen zwei Händlerinnen

Sie sind lärmgeplagt: Die Mitarbeiterinnen von "Isarflimmern – Literatur & Geschenke" an der Ecke Fraunhoferstraße/Auenstraße. Inhaberin Désirée Westphal: "Der Standort an der Isar ist einerseits ein Geschenk, aber hier ist ein Knotenpunkt. Es ist extrem. Wir haben den ganzen Tag Geräusche. Die Autofahrer brüllen, hupen. Die Autoreifen holpern laut über die Trambahnschienen. Und wenn die Ampel auf Grün steht, treten Autofahrer aufs Gas. Ich kann kaum in Ruhe telefonieren."

Polina Zinoviev: "Wir messen um die 60 Dezibel im Buchladen. Und in jedem Auto sitzt nur ein Mensch... Es gibt Tage, da macht mich der Autolärm aggressiv, ich gehe mit Mordgelüsten nach Hause. Eine Fußgängerzone vor der Tür wäre richtig gut".

CSU will Temporäre Fußgängerzonen

Die CSU im Stadtrat möchte Autos in der warmen Jahreszeit aus einzelnen Straßen verbannen. In jedem Stadtbezirk solle ein geeigneter Straßenabschnitt zu einer temporären Fußgängerzone werden können – allerdings nicht den ganzen Sommer über, sondern nur an wechselnden Sonntagen. Das Projekt soll nach der Vorstellung der CSU zunächst für ein Jahr zur Probe laufen. Neu ist die Idee nicht, auch die Grünen haben schon autofreie Sommerstraßen gefordert.

