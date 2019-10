Spoiler statt Spannung Sender verrät das Finale von "Joko und Klaas gegen ProSieben"

Wer wird als Sieger aus dem Duell des Duos Joko Winterscheidt (40) und Klaas Heufer-Umlauf (36) gegen Sender ProSieben hervorgehen? Diese Frage stellten sich die Zuschauer der Dienstagabend-Show dieses Mal nicht ganz so lange wie in den Ausgaben zuvor. Der Grund? Ausgerechnet in der letzten Werbeschalte direkt vor dem Finalspiel verriet Sender ProSieben aus Versehen, dass Joko und Klaas das Rennen gemacht haben.