Spitzenspiel in DEL EHC München verliert Penalty-Krimi gegen Adler Mannheim

David Wolf fordert zur Keilerei

Auch am Sonntag war von vorweihnachtlichem Frieden nichts zu sehen. Nach mehreren guten Münchner Chancen, die Endras alle vor 6142 Zuschauern in der ausverkauften Olympia-Eishalle zunichtemachte, kochten die Emotionen in der 15. Minute über. EHC-Verteidiger-Koloss Keith Aulie checkte Mannheims Brent Raedeke extrem hart – aber noch regelkonform. Adler-Schwergewicht David Wolf wollte sich, wie schon damals beim Plachta-Check, als Rächer auf dem Eis gerieren, forderte Aulie zur Keilerei on Ice. Punktsieg für Aulie, der Wolf zu Boden brachte.