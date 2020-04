Spitzen-Gastronomie in der Krise Küchenstar Tim Raue hat 80 Prozent weniger Umsatz

Er ist einer der ganz großen Kochstars in Deutschland. Sein nach ihm benanntes Berliner Restaurant "Tim Raue" wurde von der Gourmet-Bibel Guide Michelin mit zwei Sternen ausgezeichnet und als einziges deutsches Lokal in die Liste der "The World's 50 Best Restaurants" aufgenommen. Überdies wurde Tim Raue (46) in der weltweit beachteten Netflix-Serie "Chef's Table" eine eigene Folge gewidmet, als bislang einzigem deutschen Koch. Tim Raue müsste also im siebten Sterne-Himmel schweben. Tut er aber nicht, im Gegenteil.