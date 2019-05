So hatte es Gudenus auch dem "Kurier" geschildert: Der Wiener Anwalt, der die Treffen vermittelt hatte, "hat mir bestätigt, dass die Identitäten der Herrschaften echt sind", sagte der FPÖ-Mann. Nach dem Zusammentreffen auf Ibiza hatte es zudem noch weitere Gespräche zwischen Mittelsmann Julian T. und Gudenus gegeben. Laut "SZ" berichtete Julian T. an Gudenus, dass Ibiza nicht so lief wie erhofft. "Sie war relativ angepisst", sagte er über die angebliche Investorin – offenbar, um der FPÖ konkrete Angebote an die Frau zu entlocken.