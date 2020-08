Spin-off im Free-TV "The Perfectionists": Welche "Pretty Little Liars"-Stars sind dabei?

Welche "Pretty Little Liars"-Stars sind dabei?

Die Serie basiert lose auf dem Roman "The Perfectionists" (2014) der US-Autorin Sara Shepard (43), von der auch die "Pretty Little Liars"-Reihe stammt. Zuvor gab es bereits "Ravenswood" als Spin-off zu sehen, in dem Tyler Blackburn (33) alias Caleb Rivers aus der Mutterserie mitspielte. In "The Perfectionists", die im März 2019 US-Premiere feierte, verkörpern hingegen die "Pretty Little Liars"-Darstellerinnen Sasha Pieterse (24) alias Alison DiLaurentis und Janel Parrish (31) alias Mona Vanderwaal die Hauptfiguren.