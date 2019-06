Spielte Nymeria Sand "Game of Thrones"-Star Jessica Henwick hat eine neue Rolle

In "Game of Thrones" spielte sie drei Staffeln lang die Bastard-Tochter von Prinz Oberyn Martell (Pedro Pascal, 44), jetzt hat sie einen neuen Job: Jessica Henwick (26, "Das Erwachen der Macht") wird einem Bericht des Branchenmagazins "Deadline" zufolge in Sofia Coppolas (48, "Lost in Translation") "On The Rocks" mitwirken.