Wie berichtet, hat OB Dieter Reiter eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, die klären soll, ob denn nun wirklich 30.000 Zuschauer in das städtische Stadion an der Grünwalder Straße passen. Bislang stehen bei Heimspielen 15.000 Fans des TSV 1860 München im Stadion.