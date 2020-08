München/Frankfurt - Der FC Bayern eröffnet auch die kommende Bundesliga-Saison. Zum Auftakt der Spielzeit 2020/21 trifft der deutsche Rekordmeister am Freitag, den 18. September um 20.30 Uhr in der heimischen Allianz Arena auf den FC Schalke. Dies gab die Deutsche Fußball-Liga (DFL) am Freitag bekannt.