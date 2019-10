Die Bayern sehen von weiteren Transfers ab

In seiner Abwesenheit müssen es die verbliebenen Point Guards, Maodo Lo sowie die beiden Neuzugänge DeMarcus Nelson und Diego Flaccadori richten. Denn von weiteren Transfers wollen die Bayern absehen. Vor allem Lo soll – und will – in seinem zweiten Jahr in München dafür mehr Verantwortung übernehmen. Dass er dazu fähig ist, zeigte er gegen Mailand (zwölf Punkte, drei Assists) durchaus. Nach dem Spiel klagte der Nationalspieler allerdings über muskuläre Probleme im Rückenbereich und pausierte deshalb in Frankfurt. Und das war dem Bayern-Spiel dann auch deutlich anzumerken.