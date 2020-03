Bayern gegen Chelsea wird verschoben

Für die Londoner kommen diese Nachrichten zur Unzeit. Eigentlich bestreitet der Verein am Mittwoch kommender Woche das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League. Das Hinspiel hatte der FC Chelsea 0:3 verloren. Das Rückspiel sollte eigentlich hinter geschlossenen Türen - ohne Fans - stattfinden. "Damit setzt der FC Bayern die Verfügung der bayerischen Staatsregierung um, die zum Schutz der Bevölkerung erlassen wurde. Ziel ist es, das Risiko einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu minimieren", erklärte der deutsche Rekordmeister am Dienstag auf seiner Homepage. Der FC Bayern habe die Entscheidung am gleichen Tag der Uefa mitgeteilt.

Doch mittlerweile ist klar: Das Spiel der Bayern gegen Chelsea wird nicht stattfinden! Die Uefa teilte am Freitagmittag offiziell mit, dass sämtliche Champions-League- und Europa-League-Spiele in der kommenden Woche verschoben werden. Zudem teilte der Kontinentalverband mit, dass deshalb auch die für den 20. März angesetzte Auslosung der Viertelfinal-Duelle verschoben werden muss.

