Wird das Spiel gegen die Bayern nun abgesagt?

Für die Londoner kommen diese Nachrichten zur Unzeit. Eigentlich bestreitet der Verein am Mittwoch kommender Woche das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League. Das Hinspiel hatte der FC Chelsea 0:3 verloren. Das Rückspiel findet hinter verschlossenen Türen statt. "Damit setzt der FC Bayern die Verfügung der bayerischen Staatsregierung um, die zum Schutz der Bevölkerung erlassen wurde. Ziel ist es, das Risiko einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu minimieren", erklärte der deutsche Rekordmeister am Dienstag auf seiner Homepage. Der FC Bayern habe die Entscheidung am gleichen Tag der Uefa mitgeteilt.

Doch nun ist unklar, ob das Spiel überhaupt stattfinden kann. Überhaupt steht eine allgemeine Unterbrechung der Champions-League-Saison im Raum. Neben dem FC Chelsea ist unter anderem auch Real Madrid betroffen, alle Profis befinden sich aktuell in Quarantäne. Das für Dienstag geplante Spiel gegen Manchester City wurde bereits offiziell verschoben, für die Bayern und die "Blues" könnte es nun ähnlich laufen. Am Dienstag möchte sich die Uefa bezüglich des weiteren Vorgehens beraten.

