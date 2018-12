Handball-WM: Diese Mannschaften spielen in München

Während das DHB-Team in der Mercedes-Benz Arena in Berlin die Vorrundenspiele bestreiten wird, kämpfen in München folgende Mannschaften um den Einzug in die Hauptrunde: Spanien, Kroatien, Mazedonien, Island, Bahrain und Japan. Mit Spanien und Kroatien bekommen die Fans zwei echte Handball-Schwergewichte in der Olympiahalle zu sehen, auch die Mazedonier und Isländer zeigten in der Vergangenheit mitunter gute Leistungen. Bahrain und Japan hingegen dürften zu den Außenseitern der Gruppe gehören.