Christoph Ehlich gelang in der 15. Minute der Nachspielzeit (!) zuerst der Anschluss, Innenverteidiger Alexander Winkler (90.+19) sowie wieder Ehlich (90.+21) drehten das irre Spiel in einer hektischen Schlussphase zugunsten der Oberbayern. Haching ist damit Fünfter der Dritten Liga, Würzburg belegt Rang acht. Neuer Tabellenführer ist Eintracht Braunschweig, die Niedersachsen gewannen am Samstag in Überzahl 2:1 gegen den TSV 1860. Die Löwen sind nun 16..