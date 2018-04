EHC gegen Eisbären - das Sieger-Gen

Zwei Meisterschaften in Folge hat der EHC in den vergangenen beiden Jahren geholt, der Stamm der Mannschaft ist derselbe geblieben. Keine Frage, das Team weiß, wie man Titel gewinnt, zeigte sich in entscheidenden Momenten stets wach, kaltschnäuzig und effektiv. "Wir haben eine super Mannschaft, das haben wir in den letzten Jahren bewiesen", meint Wolf. "Ich bin sehr zuversichtlich."

EHC gegen Eisbären - die Statistik

Noch nie hat ein Finalist einen 1:3-Serienrückstand noch in ein 4:3 gedreht. In den Playoffs ist das einzig den Frankfurt Lions vor zehn Jahren im Viertelfinale gegen Iserlohn gelungen.

EHC gegen Eisbären - das Momentum

Nach zwei Siegen hintereinander sind die Eisbären pychologisch im Vorteil, Form und "der berühmte Schwung" (Eisbären-Trainer Uwe Krupp) sprechen für Berlin. EHC-Kapitän Wolf hält dagegen: "Das Momentum haben sie jetzt vielleicht, aber wenn wir gut aus der Kabine kommen, kann sich das ganz schnell wieder drehen."

EHC gegen Eisbären - die Frische

In Spiel sechs am Dienstag wirkte Berlin spritziger, fitter – was selbst Hager einräumte. "Berlin war in den entscheidenden Situationen schneller und frischer", sagte der Rosenheimer. Sein Gegenrezept: "Wir müssen von der Strafbank wegbleiben, denn Strafen kosten immer Kraft."

EHC gegen Eisbären - der Erfolgshunger

Die meisten EHC-Stars haben in den vergangenen zwei Jahren zwei Titel gewonnen, die Berliner hingegen wollen ihre titellose Zeit nach fünf Jahren endlich beenden – gibt dieser Erfolgshunger in der engen Serie am Ende den Ausschlag?

