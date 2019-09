Spiel-Set mit über 6.000 Teilen David Beckham: Lego-Schloss für Tochter Harper raubt ihm den Schlaf

So verwundert es auch kaum, dass Papa Beckham bis tief in die Nacht mit dem Bausatz beschäftigt war. Um 00.18 Uhr am Sonntagmorgen teilte Victoria Beckham mit, dass David noch immer wach sei "und dieses Lego-Set zusammenbaut". Den ganzen Tag sei er schon damit beschäftigt gewesen, bis kurz vor vier Uhr morgens habe er die Steine zusammengesteckt. Vor so viel Plastik-Bauwut nahm das Ex-Spice-Girl Reißaus und verbrachte den Nachmittag laut Instagram-Story mit ihrem Sohn Romeo (17) auf dem Tennisplatz.