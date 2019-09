"Das sind sicher zwei Mannschaften, die auch den Anspruch haben, das Ding zu gewinnen – wir freuen uns darauf", sagte Löwen-Trainer Daniel Bierofka nach dem 5:1-Testspielsieg gegen Wacker Innsbruck über das Duell der beiden Drittligisten.

Während Sechzig mit Anlaufschwierigkeiten in die Drittliga-Saison gestartet ist und nach sieben Spielen mit nur acht Punkten auf Rang 14 steht, liegen die Hachinger auf Platz vier und sind bisher eine der positiven Überraschungen in der 3. Liga. Es dürfte spannend werden. Der Toto-Pokal-Sieger qualifiziert sich direkt für die Teilnahme am DFB-Pokal in der kommenden Saison.

