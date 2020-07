Verona Pooth wird Angst eingejagt

Um den Puls "so richtig ins Schlingern zu bringen", wird bei der Autopanne "Panikalarm bei Verona Pooth und Wigald Boning" ausgelöst, kündigt ProSieben die Challenge in der Show an. Verona Pooth beschreibt die Gruselsituation in der bereits abgedrehten Sendung so: "Ich habe einen Zombie wirklich ganz nah gesehen und der war wirklich hässlich."