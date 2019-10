Real sei schon seit vielen Jahren an der europäischen Spitze, sagte Koponen, "Bayern ist erst auf dem Weg dorthin. Ich glaube, auf dem richtigen, auch wenn er noch sehr weit ist." Eine Abkürzung erhofft sich der FCBB dabei von der neuen Halle, die Red Bull bis 2021 im Olympiapark bauen wird. "Der Umzug wird einen Riesenschritt bedeuten", glaubt der zurückgekehrte Ex-NBA-Profi Paul Zipser. "Das sind Dinge, die noch Zeit brauchen, die hier aber auch in Angriff genommen werden." Noch sei Real von der Organisation her das beste Team in Europa. "Natürlich ist es das Ziel, irgendwann für so ein Team zu spielen", sagte der 25-Jährige, "wenn das hier in München der Fall ist, wäre das natürlich das Beste." Pesic glaubt jedenfalls daran: "Wir müssen uns weiter so entwickeln und bei unserem Plan bleiben – dann werden wir das schaffen."