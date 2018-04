So bleibt bei all den Konfrontationen in wechselnden Konstellationen die Frage nach dem Warum: und hier fangen die Probleme des Films an. Thanos, dieses unförmige nicht gerade charismatische Steinwesen, muss psychologisiert werden und den Erklärbär geben. Die Bevölkerung retten will der Tyrann, indem er "Gnade" walten lässt und "nur" die Hälfte aller Lebewesen auslöscht: So hätten die Überlebenden mehr Lebensraum, mehr Ressourcen, könnten sich besser entfalten - unter seiner Obhut versteht sich.