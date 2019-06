"Spider-Man: Far From Home"-Premiere Zendaya überrascht im rückenfreien Paillettenkleid

Zendaya (22, "Something New") hat ihrem Faible für außergewöhnliche Looks auch bei der gestrigen Filmpremiere von "Spider-Man: Far From Home" in Los Angeles alle Ehre gemacht. Die junge Sängerin und Schauspielerin meisterte das Blitzlichtgewitter in einem glamourösen Paillettenkleid mit tiefem Rückenausschnitt und stahl damit einigen ihrer Schauspiel-Kollegen die Show.